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 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
15:54   21 Декабря 2018
Весь мир

Партия Ле Пен хочет выдвинуть на выборы в Европарламент представителей «желтых жилетов»

Партия Ле Пен хочет выдвинуть на выборы в Европарламент представителей «желтых жилетов»

Французская партия «Национальное объединение», лидером которой является Марин Ле Пен, готова внести в списки для участия в выборах в Европарламент в мае 2019 года представителей движения «желтые жилеты».

Такое заявление сделал официальный представитель партии Николя Бэ в эфире Sud Radio. Он подчеркнул, что речь не идет об официальном призыве к началу избирательной кампании среди участников протестного движения. При этом он добавил, что сотрудничество его партии с «жилетами» на выборах не исключено.

Протесты «желтых жилетов», против увлечения цен на топливо и роста налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Радикалы по субботам устраивают акции протеста, которые сопровождаются массовыми стычками с полицией.

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Автор: Арсений Аскольский

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