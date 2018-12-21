Партия Ле Пен хочет выдвинуть на выборы в Европарламент представителей «желтых жилетов»

Французская партия «Национальное объединение», лидером которой является Марин Ле Пен, готова внести в списки для участия в выборах в Европарламент в мае 2019 года представителей движения «желтые жилеты».

Такое заявление сделал официальный представитель партии Николя Бэ в эфире Sud Radio. Он подчеркнул, что речь не идет об официальном призыве к началу избирательной кампании среди участников протестного движения. При этом он добавил, что сотрудничество его партии с «жилетами» на выборах не исключено.

Протесты «желтых жилетов», против увлечения цен на топливо и роста налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Радикалы по субботам устраивают акции протеста, которые сопровождаются массовыми стычками с полицией.