Оппозиции Петербурга принесли гайд по митингам

Морозный декабрь обернулся оттепелью для политической жизни улиц Северной столицы. В отставку отправился глава комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов, ответственный не только за согласования, но и запреты митингов в Петербурге с 2003 года, в ЗакС поступил законопроект об увеличении в городе гайд-парков до 12 площадок за авторством врио Александра Беглова. Инициатива на поверхности количественная. Но имеет и качественный аспект - о штрафах для тех, кто заявляет о митингах, но не проводит их.

Такая порочная практика использовалась псевдомитингующими, чтобы отобрать удобное время и место у тех, у кого проблемы насущнее. Так в декабре 2017 года петербуржец подал 660 заявок на проведение публичных мероприятий в одном и том же месте. По одному в минуту. По факту на митинги никто не пришел, но власти Петербурга были вынуждены обеспечивать дежурство полиции и бригад скорой помощи, как того требует закон, в течение 11 часов.

Представители петербургской оппозиции, которых часто можно заметить на митингах, в беседе с «Политикой Сегодня» к ветру перемен отнеслись настороженно. Но в целом направление поддерживают. Депутат ЗакСа Борис Вишневский («Яблоко») не против был бы, если бы гайд-парки появились в каждом из районов Петербурга. И обязательно по одному в исторических районах: Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском, Петроградском и возможно в южной части Калининского или Выборгского районов.

«То, что сейчас, категорически меня не устраивает. – объяснил Вишневский. - Если к существующему числу гайд-парков добавят на окраинах, то это будет просто издевательством. Проблемы не решит. Нужны места, где можно собираться без согласований в центральной части Петербурга».

Законодательной идее штрафовать тех, кто заявляет о митингах, но не проводит их, Вишневский предлагает альтернативу - наказывать рублем чиновников, которые отказывают в согласовании митингов под предлогом организации культурно-массовых мероприятий на тех же площадках.

«Таким путем публичное мероприятие срывается. – напомнил он. - Вот за это нужно ввести ответственность».

Недавнее увольнение главного ответственного в Петербурге по вопросам согласования митингов Леонида Богданова собеседник агентства не склонен увязывать с предложением врио по гайд-паркам. Вишневский находит странными обстоятельства, при которых долгожителю Смольного указали на дверь. Депутат слышал версию, что господин Богданов допустил непростительную оплошность, согласовав 11 декабря митинг за отставку губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на Крестовском острове. Но особо в нее не верит.

«Если это было так, то это полный абсурд», - категоричен Вишневский.

Выходец из правоохранительных структур Богданов возглавлял комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности с 2003 года. На бытность его председательства пришлись «Марши несогласных» 2007 года, которые не были согласованы, но состоялись. Не были согласны им, но тем менее прошли в формате встреч с депутатами и митинги в защиту Исаакиевского собора. Не удалось Богданову росчерком пера и отменить акции сторонников Навального, которые вместо несогласованного им Марсового поля, выбрали местом для требований Дворцовую площадь и Невский. Не согласовал Богданов и традиционное праздничное шествие коммунистов к Авроре 7 ноября, чем навлек на себя критику Геннадия Зюганова и депутата Владимира Бортко.

Прошло больше месяца, отмену праздника Великого Октября Владимир Бортко до сих пор не забыл. У режиссера не появилось уверенности в том, что на следующий год, в сакральную для КПРФ дату 7 ноября, Смольный не будет препятствовать шествию красных.

«Господин Беглов выполняет функцию, для которой его послали. В отличие от предыдущего губернатора он может сказать, что все было плохо, а сейчас все будет по-другому. Голосуйте за меня. Вот, что это означает и более, пожалуй, ничего», - прокомментировал отставку Богданова Бортко.

Алексей Ковалев, представляющий интересы петербуржцев в ЗакСе и фракцию «Справедливая Россия», обеими руками за увольнение Богданова, которого считает «человеком ограниченным, не блещущим умом и просто опасным» на прежнем месте работы.

«Бесполезный человек, абсолютно бессмысленный. – не скрывает раздражения Ковалев, характеризуя чиновника. - Я уже многократно требовал, чтобы этого человека убрали куда-нибудь подальше. На пенсию, как минимум или посмотрели бы, не плачет по нему тюрьма. Дали ему должность, чтобы он там сидел после отставки из правоохранительных органов. Он ничего не решал и не хотел решать. Только закрывал глаза на то, что происходит вокруг. Провоцировал общественные беспорядки запретами на акции».

В оценке законопроекта временного губернатора по гайд-паркам справедливоросс солидарен с яблочником. Опасается, что справедливую на бумаге инициативу может погубить практическое воплощение стенах ЗакСа, где у партии власти большинство.

«Посмотрим на реальные предложения господина Беглова. Давайте площадь Ленина объявим гайд-парком, восстановим площадку возле Пушкинской, где ТЮЗ и так далее, если не хотите Марсово поле. Что-то нужно в центре города иметь», - требователен Ковалев.

Сейчас в городе на Неве четыре гайд-парка: в Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках, а также в саду 30-летия Октября. По мнению Александра Беглова, площадок, где можно будет митинговать, Петербургу нужно, как минимум, вдвое больше: от 8 до 12 мест.