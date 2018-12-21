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 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
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 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

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15:48   21 Декабря 2018
Россия

Почти восемь тысяч ртутных ламп нашли в подвале школы под Тверью

Почти восемь тысяч ртутных ламп нашли в подвале школы под Тверью

Дело по статье «халатность» решено было возбудить после обнаружения почти восьми тысяч ртутных ламп в подвале школы в Тверской области. соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета России.

По информации следствия, с 2003 года по 27 ноября 2018 года в подвале школы находились не менее 7 тысяч 800 ртутных ламп. При этом должностные лица не предпринимали никаких действий по их вывозу и ликвидации, тем самым создав угрозу для жизни и здоровья как школьников, так и работников учебного учреждения.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #школа #ртуть

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