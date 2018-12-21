Почти восемь тысяч ртутных ламп нашли в подвале школы под Тверью

Дело по статье «халатность» решено было возбудить после обнаружения почти восьми тысяч ртутных ламп в подвале школы в Тверской области. соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета России.

По информации следствия, с 2003 года по 27 ноября 2018 года в подвале школы находились не менее 7 тысяч 800 ртутных ламп. При этом должностные лица не предпринимали никаких действий по их вывозу и ликвидации, тем самым создав угрозу для жизни и здоровья как школьников, так и работников учебного учреждения.