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19:32   22 Октября 2018
Россия

Путин заявил, что Севастополь юридически всегда был частью РФ

Путин заявил, что Севастополь юридически всегда был частью РФ

Севастополь формально и юридически всегда был в составе России. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с московским градоначальником Сергеем Собяниным. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

В ходе встречи Путин поинтересовался у столичного мэра, как развивается сотрудничество с Севастополем, которому российская столица традиционно помогает.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #севастополь

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