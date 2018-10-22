Путин заявил, что Севастополь юридически всегда был частью РФ

Севастополь формально и юридически всегда был в составе России. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с московским градоначальником Сергеем Собяниным. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

В ходе встречи Путин поинтересовался у столичного мэра, как развивается сотрудничество с Севастополем, которому российская столица традиционно помогает.