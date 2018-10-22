Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова

Глава республики Крым Сергей Аксенов определился с кандидатурами на пост двух новых вице-премьеров регионального правительства.

Один займется блоком финансов и экономики, второй —строительством и реализацией федерально-целевой программы развития Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского. Он уточнил, что кандидатуры уже определены, но само назначение — это процесс.

«Кроме того, кандидатуры будут представлены на рассмотрение государственного совета республики. Среди кандидатур – действующий министр финансов республики Ирина Кивико и депутат государственного совета Евгений Кабанов», — сказал Полонский.

Он рассказал, что Кивико будет курировать финансово-экономический блок, а Кабанов — строительство и реализацию ФЦП развития региона.

Экс-куратор финансово-экономического блока и ФЦП вице-премьер правительства Крыма Виталий Нахлупин был задержан в Москве и отправлен в СИЗО по делу о коррупции на два месяца.