Мы в соц.сетях:
Санкции РФ против Киева могут затронуть авиационную и ракетную отрасли — Софвед

Санкции РФ против Киева могут затронуть авиационную и ракетную отрасли — Софвед

 Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова

Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова
Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ
Болтон и Патрушев переговорили по вопросам урегулирования ситуации в САР, Украине и Афганистане

Болтон и Патрушев переговорили по вопросам урегулирования ситуации в САР, Украине и Афганистане

 МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД

МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД
Санкции РФ против Киева могут затронуть авиационную и ракетную отрасли — Софвед

Санкции РФ против Киева могут затронуть авиационную и ракетную отрасли — Софвед

 Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова

Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова
Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ
Болтон и Патрушев переговорили по вопросам урегулирования ситуации в САР, Украине и Афганистане

Болтон и Патрушев переговорили по вопросам урегулирования ситуации в САР, Украине и Афганистане

 МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД

МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД
19:36   22 Октября 2018
Россия

Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова

Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова

Глава республики Крым Сергей Аксенов определился с кандидатурами на пост двух новых вице-премьеров регионального правительства.

Один займется блоком финансов и экономики, второй —строительством и реализацией федерально-целевой программы развития Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского. Он уточнил, что кандидатуры уже определены, но само назначение — это процесс.

«Кроме того, кандидатуры будут представлены на рассмотрение государственного совета республики. Среди кандидатур – действующий министр финансов республики Ирина Кивико и депутат государственного совета Евгений Кабанов», — сказал Полонский.

Он рассказал, что Кивико будет курировать финансово-экономический блок, а Кабанов — строительство и реализацию ФЦП развития региона.

Экс-куратор финансово-экономического блока и ФЦП вице-премьер правительства Крыма Виталий Нахлупин был задержан в Москве и отправлен в СИЗО по делу о коррупции на два месяца.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #крым #правительство #вице-премьеры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...