Болтон и Патрушев переговорили по вопросам урегулирования ситуации в САР, Украине и Афганистане

Пресс-служба Совета Безопасности России сообщила, что секретарь Совбеза Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили проблемы в Сирии, Украине, Афганистане, а также соглашение по Ирану и ядерный вопрос Корейского полуострова.

Российская сторона отметила действия Белого Дома для урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова. Также пресс-служба указала, что на встрече прозвучал ряд инициатив, которые поспособствуют укреплению сотрудничества и созданию доверительной атмосферы между США и РФ. Болтон и Патрушев приняли решение о продолжении диалога на уровне Советов Безопасности стран.