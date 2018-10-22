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19:02   22 Октября 2018
Россия

Совбез РФ: Переговоры Патрушева и Болтона прошли в конструктивном ключе

Совбез РФ: Переговоры Патрушева и Болтона прошли в конструктивном ключе

Совет Безопасности России сообщил, что встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева и советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона прошла в конструктивном и деловом ключе. Также пресс-служба добавила, что переговоры стали важным шагом для реализации соглашений, к которым пришли главы России Владимир Путин и США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки.

Ранее пресс-секретарь российского политика Евгений Аношин сообщил, что Болтон и Патрушев обсудили перспективы диалога России и Америки по стратегическим вопросам и отметили важную роль сотрудничества на уровне Советов безопасности и ряда министерств и ведомств стран по вопросам безопасности. Посольство США в России опубликовало в Twitter пост о том, что стороны затронули вопросы международной безопасности. В частности фигурировали темы борьбы с терроризмом, Сирии, Ирана, КНДР и соглашения о вооружении.

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Автор: Анна Манц
#совбез #патрушев #болтон

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