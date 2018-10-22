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18:56   22 Октября 2018
Россия

ГД попросила главу Алтая проконтролировать выделение земли многодетным семьям

ГД попросила главу Алтая проконтролировать выделение земли многодетным семьям

Первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева направила главе Алтая Александру Бердникову официальное обращение с просьбой проконтролировать выделение земли многодетным семьям. Также Окунева предложила разработать и утвердить дорожную карту по предоставлению земельных участков многодетным в соответствии с планом Десятилетия детства.

Многодетная мать из Горно-Алтайска попросила российского лидера Владимира Путина разобраться в ситуации с нецелевым, по ее мнению, использованием земель в республике. По ее словам, 90 гектаров земли безвозмездно передали алтайским частным компаниям.

«Насколько нам известно, данным вопросом уже занимается Генпрокуратура", — отметила Окунева.

Первый зампред комитета ГД добавила, пока следствие разбирается в случившемся, нужно подумать о семьях, которые годами стоят в очереди на получение земли. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#земля #гд #алтай #многодетные

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