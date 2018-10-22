Воронежского пенсионера осудили на 25 лет за убийство родственников и покушение на пристава

Суд 22 октября вынес приговор 64-летнему жителя Воронежа Александру Зонову. Среди преступлений, совершенных мужчиной — убийство сына и его супруги, а также покушение на судебного пристава.

Об этом сообщает агентство SM News. Невестка пенсионера скончалась на месте от выстрела в голову. В сына Зонов выстрелил шесть раз, он умер от многочисленных травм и потери крови. После расправы над родственниками пенсионер поджег дом.

Затем Зотов совершил покушение на начальника местного отдела судебных приставов. Он подкараулил женщину и три раза выстрелил в нее из ружья. К счастью, медики спасли ее жизнь. Зонов сопротивлялся правоохранителям при задержании.

Пенсионер в итоге признал вину и раскаялся. Суд назначил воронежского стрелку 25 лет колонии строго режима.