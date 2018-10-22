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18:47   22 Октября 2018
Россия

Москва поможет Севастополю в благоустройстве города

Москва поможет Севастополю в благоустройстве города

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о сотрудничестве столицы с Севастополем, в частности о проектах по благоустройству города. Москва поможет с ремонтом и модернизацией объектов соцкультбыта, школ, поликлиник, больниц, а также в реставрации дворов, улиц, парков и скверов Севастополя. Все программы намечены на 2019 год.

Собянин указал, что проекты не несут масштабный характер, однако они очень важны для Севастополя и горожан. Он подчеркнул, что все работы по программам должны быть системными, «чтобы городская инфраструктура Севастополя с каждым годом становилась лучше».

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Автор: Анна Манц
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