МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД

Париж тесно контактирует с партнерами по заявлению американского лидера Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, передает министерство европейских и иностранных дел Франции.

Французское МИД призвало стороны избегать поспешных односторонних решений по ДРСМД, которые вызовут сожаление, передает РИА Новости. Президент США сообщил, что Вашингтон не намерен соблюдать договор, когда Москва якобы нарушает ДРСМД. По его словам, Вашингтон продолжит развивать вооружения.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что Москва ждет детальное разъяснение от американской стороны. По его словам, слом положений договора принудит Москву обезопасить страну. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что любое действие Вашингтона встретит противодействие со стороны Москвы.