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 Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова

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Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

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18:26   22 Октября 2018
Россия

Акции «Яндекса» на Мосбирже упали почти на 4%

Акции «Яндекса» на Мосбирже упали почти на 4%

Акции интернет-компании «Яндекс» на торгах Мосбиржи перешли к снижению на 4%, свидетельствуют данные торгов.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что Сбербанк станет крупным акционером «Яндекса», для чего сейчас проводит переговоры с основателем компании Аркадием Воложем. Позже пресс-служба банка пояснила, что организация не получала предложений по выкупу акций. Представители «Яндекса» также не стали комментировать информацию.

После того, как Волож опроверг заявления о продаже своей доли в «Яндексе», акции компании выросли на 7,65%.

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Автор: Арсений Аскольский
#акции #биржа #сбербанк #яндекс

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