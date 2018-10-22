Акции «Яндекса» на Мосбирже упали почти на 4%

Акции интернет-компании «Яндекс» на торгах Мосбиржи перешли к снижению на 4%, свидетельствуют данные торгов.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что Сбербанк станет крупным акционером «Яндекса», для чего сейчас проводит переговоры с основателем компании Аркадием Воложем. Позже пресс-служба банка пояснила, что организация не получала предложений по выкупу акций. Представители «Яндекса» также не стали комментировать информацию.

После того, как Волож опроверг заявления о продаже своей доли в «Яндексе», акции компании выросли на 7,65%.