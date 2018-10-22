Мы в соц.сетях:
Санкции РФ против Киева могут затронуть авиационную и ракетную отрасли — Софвед

Санкции РФ против Киева могут затронуть авиационную и ракетную отрасли — Софвед

 Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова

Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова
Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ
Болтон и Патрушев переговорили по вопросам урегулирования ситуации в САР, Украине и Афганистане

Болтон и Патрушев переговорили по вопросам урегулирования ситуации в САР, Украине и Афганистане

 МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД

МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД
Санкции РФ против Киева могут затронуть авиационную и ракетную отрасли — Софвед

Санкции РФ против Киева могут затронуть авиационную и ракетную отрасли — Софвед

 Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова

Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова
Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ
Болтон и Патрушев переговорили по вопросам урегулирования ситуации в САР, Украине и Афганистане

Болтон и Патрушев переговорили по вопросам урегулирования ситуации в САР, Украине и Афганистане

 МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД

МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД
18:33   22 Октября 2018
Россия

Психологи объяснили, как в сети плодятся фейки о похищениях детей

Психологи объяснили, как в сети плодятся фейки о похищениях детей

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что в последнее время в сети размножилось количество фейков, авторы которых сообщают о маньяках-убийцах и похищении школьниц на органы.

О подобных случаях стало известно в начале сентября. В родительских чатах появилось аудиосообщение, в котором волнующаяся женщина рассказывает, как неизвестная дама пыталась «заманить в кусты» двух девочек. Злоумышленница попросила школьниц сфотографировать ее на фоне зелени. При этом на руке у нее был накинут пиджак, а что под ним — видно не было. Рядом стояла заведенная машина с мужчиной за рулем.

Собеседник интернет-издания «Подмосковья сегодня», психолог Православного центра кризисной психологии Виктор Блинов пояснил, что паниковать из-за таких сообщений не надо. Специалист предложил сначала разобраться в достоверности информации. В описанном случае ситуация произошла возле школы и очевидице логичнее было бы обратиться к охране учебного заведения, а не наблюдать. К тому же, нет данных о том, в каком городе и когда это произошло.

Множество подобных сообщений появились в пабликах Щелковского района. Полицейские проверили информацию и подтвердили, что она является фейком. В правоохранительных органах добавили, что распространение паники в сети грозит заведением уголовного дела по статье «Клевета».

Психологи объяснили, как в сети плодятся фейки о похищениях детей

Психологи считают, что люди, распространяющие такую дезинформацию, делают это для самоутверждения. В качестве примера привели случай, когда МВД вышло на автора фейков об убийстве трех детей. Женщина, распространявшая их, заверяла, что делает добро, мотивируя родителей внимательней следить за детьми.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #фейки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...