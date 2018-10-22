Психологи объяснили, как в сети плодятся фейки о похищениях детей

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что в последнее время в сети размножилось количество фейков, авторы которых сообщают о маньяках-убийцах и похищении школьниц на органы.

О подобных случаях стало известно в начале сентября. В родительских чатах появилось аудиосообщение, в котором волнующаяся женщина рассказывает, как неизвестная дама пыталась «заманить в кусты» двух девочек. Злоумышленница попросила школьниц сфотографировать ее на фоне зелени. При этом на руке у нее был накинут пиджак, а что под ним — видно не было. Рядом стояла заведенная машина с мужчиной за рулем.

Собеседник интернет-издания «Подмосковья сегодня», психолог Православного центра кризисной психологии Виктор Блинов пояснил, что паниковать из-за таких сообщений не надо. Специалист предложил сначала разобраться в достоверности информации. В описанном случае ситуация произошла возле школы и очевидице логичнее было бы обратиться к охране учебного заведения, а не наблюдать. К тому же, нет данных о том, в каком городе и когда это произошло.

Множество подобных сообщений появились в пабликах Щелковского района. Полицейские проверили информацию и подтвердили, что она является фейком. В правоохранительных органах добавили, что распространение паники в сети грозит заведением уголовного дела по статье «Клевета».

Психологи считают, что люди, распространяющие такую дезинформацию, делают это для самоутверждения. В качестве примера привели случай, когда МВД вышло на автора фейков об убийстве трех детей. Женщина, распространявшая их, заверяла, что делает добро, мотивируя родителей внимательней следить за детьми.