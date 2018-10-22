Полпред Чувашии при президенте заключен под стражу

Полномочный представитель Чувашии при президенте РФ Леонид Волков отправился под стражу. Об этом сообщает в понедельник SMNews.

Чиновника подозревают в том, что он, будучи на высокой должности, выписывал себе премии на сумму около 1 800 000 рублей, тратя эти средства на личные нужды. До окончания выяснения всех деталей дела суд вынес в отношении подозреваемого решение о подписке о невыезде. Но вскоре он был задержан сотрудниками ФСБ в Москве. Вскоре Волкова транспортировали обратно в Чувашию