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Санкции РФ против Киева могут затронуть авиационную и ракетную отрасли — Софвед

Санкции РФ против Киева могут затронуть авиационную и ракетную отрасли — Софвед

 Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова

Глава Крыма назначит вице-премьерами правительства Ирину Кивеко и Евгения Кабанова
Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ
Болтон и Патрушев переговорили по вопросам урегулирования ситуации в САР, Украине и Афганистане

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 МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД

МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД
18:50   22 Октября 2018
Россия

Полпред Чувашии при президенте заключен под стражу

Полпред Чувашии при президенте заключен под стражу

Полномочный представитель Чувашии при президенте РФ Леонид Волков отправился под стражу. Об этом сообщает в понедельник SMNews.

Чиновника подозревают в том, что он, будучи на высокой должности, выписывал себе премии на сумму около 1 800 000 рублей, тратя эти средства на личные нужды. До окончания выяснения всех деталей дела суд вынес в отношении подозреваемого решение о подписке о невыезде. Но вскоре он был задержан сотрудниками ФСБ в Москве. Вскоре Волкова транспортировали обратно в Чувашию

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Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #чувашия

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