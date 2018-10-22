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18:02   22 Октября 2018
Россия

Реальная зарплата москвичей вырастет на восемь процентов — Собянин

Реальная зарплата москвичей вырастет на восемь процентов — Собянин

Российский лидер Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным в понедельник, 22 октября. Президент РФ и глава столицы обсудили развитие транспортной инфраструктуры и экономики Москвы, реализацию проекта реновации жилья. 

Собянин сообщил Путину, что производства, которые строили и реконструировали, выходят в действие. По его словам, благодаря этому реальная зарплата москвичей вырастет на восемь процентов. 

Президент РФ спросил у Собянина о «самочувствии столичной экономики». Мэр Москвы ответил, что после вложений в инфраструктуру бизнес откликнулся взаимными инвестициями. Каждый рубль, который вложили в инфраструктуру, откликнулся тремя рублями частных инвестиций в экономику Москвы. Показатели позволяют столице планировать и реализовывать «мощные проекты» по развитию Москвы. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #собянин #зарплата #общество

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