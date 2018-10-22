РФ готова продолжить поставки военной продукции в ЦАР

Российская сторона надеется, что партнеры откажутся от надуманных предлогов по искусственному торможению в Совбезе ООН заявки РФ на продолжение поставок продукции военного назначения в Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Соответствующее заявление в понедельник распространил МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили надежду на то, что США пересмотрят свои подходы, препятствующие согласованию российской заявки по теме поставки второй партии продукции военного назначения в эту южноафриканскую страну.