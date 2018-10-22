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17:44   22 Октября 2018
Россия

Перенос системы бронирования авиабилетов в РФ остановит авиасообщение — эксперт

Перенос системы бронирования авиабилетов в РФ остановит авиасообщение — эксперт

Работу авиакомпаний в РФ могут частично или полностью приостановить, заявил глава «Сибири» Владимир Объедков. Он уверен, что попытка Минтранса на локализацию систем бронирования авиабилетов чревата для всех.

Как пишет News.ru со ссылкой на директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирину Левову, идея о переносе всего в РФ не является новой. Проблема в том, что система бронирования билетов на самолет международная.

Эксперт также напомнила о существовании закона о локализации личных данных. Согласно документу, сведения о россиянах должны храниться в России, но закон выполняется только частично и весьма условно. В некоторых областях экономики этот закон нецелесообразен и не имеет смысла.

Когда человек летит заграницу, данные о его перелете находятся не только у России, но и у других государств. Левова поддержала слова Объедкова об инициативе Минтранса. Реализация предложения грозит остановкой авиасообщения, пусть даже и частичной. Эксперт уверена, что это «бессмысленное дублирование» уже существующих в мире вещей.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #минтранс #авиасообщение #общество

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