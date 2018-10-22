Патрушев и Болтон обсудили перспективы сотрудничества стран по стратегическим вопросам

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудили перспективы диалога России и Америки по стратегическим вопросам. Также стороны отметили важную роль сотрудничества на уровне Советов безопасности и ряда министерств и ведомств стран по вопросам безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского политика Евгений Аношин.

Посольство США в России опубликовало в Twitter пост о том, что Болтон и Патрушев обсудили вопросы международной безопасности. В частности на встрече политиков фигурировали темы борьбы с терроризмом, Сирии, Ирана, КНДР и соглашения о вооружении.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности также встретится помощником главы РФ по внешней политике Юрием Ушаковым, российским лидером Владимиром Путиным и главой министерства иностранных дел Сергеем Лавровым.