В четверг, 25 октября, ГД планирует рассмотреть в первом чтении пакет депутатских законопроектов о введении налога для самозанятых. Эксперимент проведут в столице, Подмосковье, Калужской области и Татарстане с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года.
ГД пригрозила оштрафовать незарегистрированных самозанятых россиян
Пакет законопроектов о введении налога на профессиональный доход депутаты Государственной думы рассмотрят в конце октября 2018 года. ГД пригрозила оштрафовать самозанятых россиян, которые получили доход от профессиональной деятельности, но не зарегистрировались и не заплатили налоги, сообщил председатель профильного комитета Андрей Макаров.
По его словам, комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил, если обнаружили у незарегистрированно самозанятого россиянина доход, тогда его нужно оштрафовать в размере этого дохода. Андрей Макаров не уточнил детали.
«Могу сказать одно — это будет», — резюмировал глава комитета.