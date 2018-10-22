ГД пригрозила оштрафовать незарегистрированных самозанятых россиян

Пакет законопроектов о введении налога на профессиональный доход депутаты Государственной думы рассмотрят в конце октября 2018 года. ГД пригрозила оштрафовать самозанятых россиян, которые получили доход от профессиональной деятельности, но не зарегистрировались и не заплатили налоги, сообщил председатель профильного комитета Андрей Макаров.

По его словам, комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил, если обнаружили у незарегистрированно самозанятого россиянина доход, тогда его нужно оштрафовать в размере этого дохода. Андрей Макаров не уточнил детали.

«Могу сказать одно — это будет», — резюмировал глава комитета.