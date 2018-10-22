Мы в соц.сетях:
Психологи объяснили, как в сети плодятся фейки о похищениях детей

Психологи объяснили, как в сети плодятся фейки о похищениях детей

 Акции «Яндекса» на Мосбирже упали почти на 4%

Акции «Яндекса» на Мосбирже упали почти на 4%
Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ
МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД

МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД

 Отдых в Турции летом следующего года подорожает для россиян

Отдых в Турции летом следующего года подорожает для россиян
Психологи объяснили, как в сети плодятся фейки о похищениях детей

Психологи объяснили, как в сети плодятся фейки о похищениях детей

 Акции «Яндекса» на Мосбирже упали почти на 4%

Акции «Яндекса» на Мосбирже упали почти на 4%
Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ
МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД

МИД Франции призвал США не принимать поспешных решений по ДРСМД

 Отдых в Турции летом следующего года подорожает для россиян

Отдых в Турции летом следующего года подорожает для россиян
17:41   22 Октября 2018
Россия

ГД пригрозила оштрафовать незарегистрированных самозанятых россиян

ГД пригрозила оштрафовать незарегистрированных самозанятых россиян

Пакет законопроектов о введении налога на профессиональный доход депутаты Государственной думы рассмотрят в конце октября 2018 года. ГД пригрозила оштрафовать самозанятых россиян, которые получили доход от профессиональной деятельности, но не зарегистрировались и не заплатили налоги, сообщил председатель профильного комитета Андрей Макаров.

По его словам, комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил, если обнаружили у незарегистрированно самозанятого россиянина доход, тогда его нужно оштрафовать в размере этого дохода. Андрей Макаров не уточнил детали.

«Могу сказать одно — это будет», — резюмировал глава комитета. 

В четверг, 25 октября, ГД планирует рассмотреть в первом чтении пакет депутатских законопроектов о введении налога для самозанятых. Эксперимент проведут в столице, Подмосковье, Калужской области и Татарстане с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #штраф #общество #самозанятые

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...