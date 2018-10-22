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17:42   22 Октября 2018
Россия

Законопроект об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами внесен в ГД

Законопроект об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами внесен в ГД

Новостные агрегаторы в России заблокируют, если они не будут исполнять требования об ограничении 20% доли иностранного участия.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» и ЛДПР.

«Санкция за неисполнение требований, предлагаемых проектом, - ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований владельцем агрегатора», — говорится в пояснительной записке.

Доступ будут ограничивать по решению суда, которое вынесено по обращению уполномоченного органа исполнительной власти.

Депутаты внесли на рассмотрение ГД проект закона, ограничивающий 20% долю иностранного владения новостным агрегатором. Документ создан для «ограничения участия в деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств», уточняется в записке.

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Автор: Арсений Аскольский
#госдума #законопроект #агрегаторы #иностранная доля

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