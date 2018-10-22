Национальная система бронирования авиабилетов готова к эксплуатации, заявили в «Ростехе»

Национальная система бронирования для продажи авиабилетов готова к эксплуатации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Ростеха».

По словам собеседника агенства, НСБ — полностью готовая система российского происхождения. Она отличается от зарубежных высоким уровнем доверенности.

«Подобные обеспечивающие системы для авиационной отрасли, безусловно, относятся к критически значимым инфраструктурам, в отношении которых должны действовать суверенные правила РФ» — рассказали в Ростехе.

По словам представителя госкорпорации, это нужно для гарантии надежной работы систем, а также безопасности пассажирских данных.

Министерство транспорта РФ в июле опубликовало требования к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, проект предлагает перенести с 1 января 2020 года в РФ серверы и базы данных систем, которые обеспечивают бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны.

Сейчас базы почти все базы данных находятся на территории иностранных государств.

В «Ростехе» уверены, что функционал НСБ не ограничивает возможности авиакомпаний, в том числе зарубежных, а также пассажиров.