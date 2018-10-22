Путин заявил, что Севастополь фактически всегда был в составе России

Президент РФ Владимир Путин заявил об этом в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Глава государства пояснил, что при передаче полуострова Крым Украине в 1954 году Севастополь «забыли».

По словам российского лидера, город находился в центральном подчинении даже при «незаконной передаче» в прошлом веке. Сначала решение принял Верховный Совет РСФСР, Украины, а уже потом аналогичным ведомством всего Советского Союза. Согласно закону того времени, утвердить передачу должны были Верховный Совет республик и ВС СССР.

Путин добавил, что при этой передаче про Севастополь «забыли», поэтому город не передавался в состав Украины. Так что Севастополь фактически и юридически всегда был в составе РФ, заключил президент.