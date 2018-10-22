Москва выдаст регионам 27 миллиардов рублей на лесопожарную технику

Эти меры должны сократить ущерб от лесных пожаров.

27 миллиардов рублей должны получить регионы из федеральной казны на покупку лесопожарной техники. Деньги будут выделяться частями до 2024 года. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Щапова.

Парламентарий отметил, что федеральный центр не выделял деньги на противопожарную технику с 2014 года. Между тем, каждый год экономические потери от лесных пожаров исчисляются миллиардами рублей. Например, в этом году - 32 миллиарда.

В районах, где есть противопожарная техника, ситуация заметно лучше, заметил Щапов. Например, в Качугском районе Иркутской области в 2017 году начала работать пожарно-химическая станция третьего типа: бульдозеры, тракторы, вездеходы, автоцистерны — полный комплект техники. Он был куплен на региональные деньги. В итоге площадь пожаров сократилась в пять раз. В Казачинско-Ленском районе результат еще более впечатляющий — сокращение в 57 раз.

«Стоимость такой станции примерно 75 миллионов рублей. Понятно, что возможности регионального бюджета ограничены, и намерения Минприроды с 2019 года вновь выделять деньги на технику, — хорошая новость. В проекте «Сохранение лесов» с 2019 по 2021 год Иркутской области на приобретение лесопожарной техники предусмотрено по 147,8 миллиона рублей ежегодно. Это по две дополнительные ПХС третьего типа каждый год. Еще примерно по 20 миллионов в год заложено на покупку лесохозяйственной техники и оборудования», — сообщил Михаил Щапов.

Теперь депутатам нужно проконтролировать, чтобы средства выделялись в полном объеме и в установленные сроки.