МЧС РФ упразднит региональные центры
МЧС РФ в рамках реорганизации упразднит региональные центры и передаст полномочия и сотрудников региональным главкам, передает пресс-служба ведомства. По информации МЧС РФ, новую систему представят тремя уровнями: федеральным — министерство; региональным — субъект РФ; местным —пожарно-спасательный гарнизон.
Реорганизацию направили не только на сокращение количества обеспечивающих структур, но и упразднение должностей руководящего состава. Это коснется четырех региональных центров — Центрального, Сибирского, Северо-Западного и Южного, а также Центра управления в кризисных ситуациях.
МЧС РФ планирует перевести сотрудников на вакантные должности, чтобы оптимизировать расходы и повысить зарплату личному составу реагирующих подразделений. Ведомство создало рабочую группу, чтобы сохранить высокопрофессиональные кадры.
Полномочия региональных центров передадут главным управления по субъектам. Военных, сотрудников федеральной противопожарной службы и госслужбы трудоустроят в систему МЧС РФ, а работников региональных центров — в РСЧС.
В ближайшее время в #МЧС России будут завершены мероприятия по реорганизации существующей системы управления и финансированияhttps://t.co/mUJQsUZ5GR pic.twitter.com/3e81ZU5jjD— МЧС России (@MchsRussia) 22 октября 2018 г.