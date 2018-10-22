МЧС РФ упразднит региональные центры

МЧС РФ в рамках реорганизации упразднит региональные центры и передаст полномочия и сотрудников региональным главкам, передает пресс-служба ведомства. По информации МЧС РФ, новую систему представят тремя уровнями: федеральным — министерство; региональным — субъект РФ; местным —пожарно-спасательный гарнизон.

Реорганизацию направили не только на сокращение количества обеспечивающих структур, но и упразднение должностей руководящего состава. Это коснется четырех региональных центров — Центрального, Сибирского, Северо-Западного и Южного, а также Центра управления в кризисных ситуациях.

МЧС РФ планирует перевести сотрудников на вакантные должности, чтобы оптимизировать расходы и повысить зарплату личному составу реагирующих подразделений. Ведомство создало рабочую группу, чтобы сохранить высокопрофессиональные кадры.