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17:21   22 Октября 2018
Россия

МЧС РФ упразднит региональные центры

МЧС РФ упразднит региональные центры

МЧС РФ в рамках реорганизации упразднит региональные центры и передаст полномочия и сотрудников региональным главкам,  передает пресс-служба ведомства. По информации МЧС РФ, новую систему представят тремя уровнями: федеральным — министерство; региональным — субъект РФ; местным —пожарно-спасательный гарнизон.

Реорганизацию направили не только на сокращение количества обеспечивающих структур, но и упразднение должностей руководящего состава. Это коснется четырех региональных центров — Центрального, Сибирского, Северо-Западного и Южного, а также Центра управления в кризисных ситуациях.

МЧС РФ планирует перевести сотрудников на вакантные должности, чтобы оптимизировать расходы и повысить зарплату личному составу реагирующих подразделений. Ведомство создало рабочую группу, чтобы сохранить высокопрофессиональные кадры.

Полномочия региональных центров передадут главным управления по субъектам. Военных, сотрудников федеральной противопожарной службы и госслужбы трудоустроят в систему МЧС РФ, а работников региональных центров — в РСЧС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #россия #общество #реорганизация #региональные центры

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