Количество женщин, зарегистрированных в конкурсе «Лидеры России», составляет 22,3%

Число женщин, зарегистрировавшихся для участия в конкурсе «Лидеры России» 2018–2019 годов, составляет 22,3 процента. В прошлом году показатель количества женщин, который прошли дистанционный этап, составил 15 процентов.

Лидером рейтинга округов по количеству зарегистрировавшихся женщин стал Дальневосточный ФО с показателем 24,6 процентов. В Сибирском округе цифра составляет 24 процента. Северо-Западный ФО закрывает тройку лидеров с результатом 22,9 процентов. Четверное и пятое место делят Южный и Приволжский федеральные округа с долей в 22,2 процента.

Руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» и проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров указал, что в число наставников входят Заместители Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова, Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, Председатель ЦИК Элла Памфилова, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и другие известные женщины-руководители. Он отметил, что история карьерной лестницы наставниц «подтверждает широкие возможности для женщин по достижению высоких результатов». Также он пригласил представительниц прекрасного пола «ещё более активно подавать заявки на Конкурс».