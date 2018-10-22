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17:21   22 Октября 2018
Россия

Сотрудник Совфеда намерен добиться от Норвегии возмещения ущерба за свое задержание

Сотрудник Совфеда намерен добиться от Норвегии возмещения ущерба за свое задержание

Адвокат сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, которого ранее задержали и освободили в Осло, намерен подать встречный иск к норвежским властям с требованием возмещения морального и материального ущерба его подзащитному. Об этом спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Отмечается, что это планируется сделать, как только норвежская полиция поставит последнюю точку в деле.

«Просто так прощать нельзя», — подчеркнула Матвиенко.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #матвиенко #совфед

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