Сотрудник Совфеда намерен добиться от Норвегии возмещения ущерба за свое задержание

Адвокат сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, которого ранее задержали и освободили в Осло, намерен подать встречный иск к норвежским властям с требованием возмещения морального и материального ущерба его подзащитному. Об этом спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Отмечается, что это планируется сделать, как только норвежская полиция поставит последнюю точку в деле.

«Просто так прощать нельзя», — подчеркнула Матвиенко.