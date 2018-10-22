Не знаю английского. Бухгалтер ФАН ответила на обвинения США во «вмешательстве в выборы»

Политики в Вашингтоне так увлеклись обвинениями россиян во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, что уже стреляют наугад. На этот раз «виновницей» того, что Дональд Трамп стал президентом, оказалась главный бухгалтер Федерального агентства новостей Елена Хусяйнова.

Елену Алексеевну не только обвинили в том, что она помогла гражданам США выбрать Трампа, но заодно приплели «вмешательство» в выборы, которым только предстоит пройти — в палату представителей 6 ноября. Женщине приписали «активную деятельность в соцсетях», создание пабликов и адресов электронной почты, участие в политических и околополитических дискуссиях. Вскоре Трамп заявил, что россиянка не имеет отношения к его предвыборной компании, а российский МИД распространил заявление, где назвал обвинение Хусяновой «постыдной кампанией».

Комментируя события последних дней, Елена Алексеевна рассказала, что была потрясена вестью о том, что она якобы помогла Трампу стать президентом.

«Я много чего умею и знаю в этой жизни, но вот английский язык, увы не знаю. Поэтому я была потрясена, что выбрала американцам президента, а теперь еще и буду им выбирать депутатов», — сказала главный бухгалтер ФАН.

Она также обратилась к читателям с предложением всем вместе помочь американскому народу выбрать таких политиков, которые бы «вели себя на Земле по-человечески, вели бы планету к миру и добру».

«Давайте вместе пожелаем Америке вновь стать великой и мирной страной», — добавила Елена Алексеевна.

Напомним, вскоре после завершения выборов президента США в американских политических кругах начали звучать обвинения в адрес России. Якобы Москва вмешалась в выборы и обеспечила победу кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Расследовать так называемый «российский след» было поручено специальному прокурору Роберту Мюллеру. Он предъявил обвинения по статьям «Сговор против США» и «Мошенничество» тринадцати россиянам и трем российским компаниям. Москва категорически отвергает обвинения во вмешательстве в внутренние дела других государств.

Никаких доказательств вины россиян Мюллер до сих пор не представил. По всей видимости, американцам достаточно лишь того, что они русские. И Хусяйнова из их числа.

Надо отметить, что адвокат компании Concord Management and Consulting Эрик Дюбелье ранее напоминал, что в США не существует закона, запрещающего вмешиваться в выборы. Также он выразил сомнения в правомочности действий спецпрокурора Мюллера. По словам юриста, в последние 30 лет департамент юстиции США не создавал пост специального прокурора.