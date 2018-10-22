Отдых в Турции летом следующего года подорожает для россиян

Рост цен на 15-20% ожидается из-за высокого спроса на отели у российских и европейских туристов, рассказал коммерческий директор компании Coral Travel Эрджюмент Юналан.

Он напомнил, что в настоящее время цены ниже, чем до кризиса 2015 года, хотя в этом году они выросли на 15-30% по сравнению с докризисным периодом. Этим летом турецкие гостиницы столкнулись с высокой нагрузкой, что вызвало у руководителей желание улучшить и финансовые результаты.

Юналан предложил отдыхающим обратить внимание на акции раннего бронирования туров: лучше позаботиться об отдыхе весной, ведь в сезон таких цен уже не будет.