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 Отдых в Турции летом следующего года подорожает для россиян

Отдых в Турции летом следующего года подорожает для россиян
17:02   22 Октября 2018
Весь мир

Отдых в Турции летом следующего года подорожает для россиян

Отдых в Турции летом следующего года подорожает для россиян

Рост цен на 15-20% ожидается из-за высокого спроса на отели у российских и европейских туристов, рассказал коммерческий директор компании Coral Travel Эрджюмент Юналан.

Он напомнил, что в настоящее время цены ниже, чем до кризиса 2015 года, хотя в этом году они выросли на 15-30% по сравнению с докризисным периодом. Этим летом турецкие гостиницы столкнулись с высокой нагрузкой, что вызвало у руководителей желание улучшить и финансовые результаты.

Юналан предложил отдыхающим обратить внимание на акции раннего бронирования туров: лучше позаботиться об отдыхе весной, ведь в сезон таких цен уже не будет.

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Автор: Юлия Халус
#россия #турция #туризм #общество

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