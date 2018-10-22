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17:00   22 Октября 2018
Россия

Роскосмос сообщит о дате возвращения экипажа МКС на Землю после 30 октября

Роскосмос сообщит о дате возвращения экипажа МКС на Землю после 30 октября

Государственная корпорация Роскосмос заявила, что даты возвращения экипажа Международной космической станции и запуска следующей экспедиции будут определены в конце месяца. 30 октября состоится заседание аварийной комиссии.

Ранее источники СМИ сообщали, что ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10»​​​ по предварительному плану отправится на МКС 18 ноября. Следующий пилотируемый полет, согласно данным источников, должен произойти 3 декабря.

11 октября состоялся запуск ракеты с аэродрома Байконур. Новый экипаж должен был быть доставлен на Международную космическую станцию, однако вторая ступень двигателя отказала. Система аварийной эвакуации сработала в штатном режиме. Аварийная посадка состоялась в Казахстане. Перегрузки при посадке достигли семи g. Экипаж жив, медики не обнаружили травм.

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Автор: Анна Манц
#запуск #роскосмос #союз #мкс

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