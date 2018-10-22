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16:53   22 Октября 2018
Весь мир

Си Цзиньпин в 2019 году прилетит в РФ по приглашению Путина

Си Цзиньпин в 2019 году прилетит в РФ по приглашению Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин официально посетит РФ в 2019 году, передает китайское министерство иностранных дел. По информации МИД КНР,  Си Цзиньпина пригласил российский лидер Владимир Путин. 

Помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй в понедельник, 22 октября, сообщил, что визит Си Цзиньпина в РФ в 2019 году приурочат к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. КНР организует торжественные мероприятия по этому случаю. 

Помощник главы МИД Китая считает, что подобные встречи помогут Москве и Пекину «нарастить сотрудничество». Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Си Цзиньпин прилетит в РФ по приглашению президента Путина. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #си цзиньпин #китай

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