Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Белорусские спортсмены, которых уличили в использовании допинга, должны вернуть в государственный бюджет денежные средства, полученные за спортивные достижения. Такое постановление принято Советом министров республики, сообщается в пресс-службе правительства.

По словам Совмина, денежные средства должны возместить спортсмены (их законные представители) и (или) их персонал, которым денежные средства выплатили, на основании приказа министра спорта и туризма или председателя центрального совета ДОСААФ.

При отсутствии добровольного призовых средств ведомства примут меры по взысканию их через суд, добавили в пресс-службе. В Совмине отметили, что постановление принято согласно указу главы республики «О противодействии допингу в спорте», который вступает в силу с 27 ноября 2018 года.