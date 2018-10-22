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16:48   22 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Белорусские спортсмены, которых уличили в использовании допинга, должны вернуть в государственный бюджет денежные средства, полученные за спортивные достижения. Такое постановление принято Советом министров республики, сообщается в пресс-службе правительства.

По словам Совмина, денежные средства должны возместить спортсмены (их законные представители) и (или) их персонал, которым денежные средства выплатили, на основании приказа министра спорта и туризма или председателя центрального совета ДОСААФ.

При отсутствии добровольного призовых средств ведомства примут меры по взысканию их через суд, добавили в пресс-службе. В Совмине отметили, что постановление принято согласно указу главы республики «О противодействии допингу в спорте», который вступает в силу с 27 ноября 2018 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#допинг #белоруссия #спортсмены #приказ #совмин

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