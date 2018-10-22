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16:37   22 Октября 2018
Россия

Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении

Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении

Встреча секретаря СБ РФ Николая Патрушева и советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона прошла в понедельник, 22 октября. Стороны обсудили Сирию, соглашение о вооружении и ряд других вопросов, сообщает посольство США в РФ.

В СБ России ранее сообщали, что на переговорах Патрушева и Болтона затрагивались темы международной безопасности и сотрудничество США и РФ в этой сфере.

Визит Болтона в Москву продлится два дня. Помимо беседы с Патрушевым, в планах у советника президента переговоры в Кремле и МИД. Эта поездка в Россию стала второй для американского политика менее чем за шесть месяцев.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #политика #патрушев #болтон

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