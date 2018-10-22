Петербургские хирурги помогли пострадавшим в керченском колледже

Бригада детских хирургов «Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета» министерства здравоохранения РФ прилетела в Симферополь, чтобы помочь пострадавшим в керченском политехническом колледже.

По информации СПбГПМУ, в больницах остаются 46 пострадавших, среди них 26 несовершеннолетних. Петербургских хирургов под руководством профессора кафедры хирургических болезней детского возраста СПбГПМУ Алексея Подкаменева направили в Крым, чтобы помочь пострадавшим..

По словам врачей, у многих пациентов наблюдается заражение ран. Нападавший использовал самодельную бомбу с металлическими поражающими элементами. Состояние большинства пострадавших стабилизировали.

В среду, 17 октября, Владислав Росляков взорвал бомбу в политехническом колледже Керчи и расстрелял людей. Погибли 21 человек. Пострадали десятки. Стрелок свел счеты жизнью в библиотеке.