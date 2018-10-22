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16:42   22 Октября 2018
Россия

Минэнерго поддержало позицию ФАС о поднятии нормы по продажам топлива на бирже до 15%

Минэнерго поддержало позицию ФАС о поднятии нормы по продажам топлива на бирже до 15%

Заместитель главы министерства энергетики России Павел Сорокин заявил, что ведомство поддерживает позицию Федеральной антимонопольной службы о поднятии нормы по продаже топлива на биржевых торгах до 15 процентов. Он указал, что это необходимо для повышения ликвидности и для правильного ценообразования.

Продажа топлива на бирже регулируется совместным документом Минэнерго и ФАС. Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин сообщал о том, что организация направила в ведомство проект приказа об увеличении нормы.

Сейчас вертикально интегрированные нефтяные компании на бирже должны реализовывать не менее десяти процентов от объема производства бензина и не менее пяти процентов - дизельного топлива. ФАС неоднократно заявляла, что такие малые объемы делают ценообразование непредсказуемым. Планируется поднять планку до 15 процентов для бензина и семи с половиной процентов для дизеля.

Тема стала актуальной, когда весной нефтяные компании обратили большее внимание на экспорт, так как там установилась благоприятная ценовая конъюнктура, утверждает ФАС. В результате биржевая цена на топливо увеличилась на 20 процентов, а после выросли и розничные цены. 

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Автор: Анна Манц
#биржа #бензин #топливо #фас #дизель #энергетика #минэнерго

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