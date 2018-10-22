Минкульт Украины внес в «черный список» Ярмольника и Алферову

Министерство культуры Украины внесло российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алефрову в перечень деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении Минкульта, Ярмольник и Алферова внесены в список 22 октября 2018 года. При этом в министерстве не уточнили, чем именно эти российские артисты угрожают национальной безопасности.

В перечне министерства числятся уже около 140 российских деятелей культуры. Среди них режиссеры Никита Михалков, Павел Лунгин, Карен Шахназаров, Олег Табаков, музыканты Александр Розенбаум, Николай Расторгуев, Сергей Пенкин, актеры Валентин Гафт, Василий Лановой, Валентина Теличкина, Валентина Талызина, Наталья Варлей, певцы Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, скульптор Зураб Церетели. Список регулярно пополняется.