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16:29   22 Октября 2018
Россия

Общежитие керченского колледжа открыто для учащихся

Общежитие керченского колледжа открыто для учащихся

Общежитие  политехнического колледжа открыто и работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования Крыма.

17 октября, в керченском политехническом колледже сначала произошел взрыв, а после была открыта стрельба. Виновник трагедии — студент четвертого курса Владислав Росляков. Он покончил с собой в библиотеке учебного заведения.

По последним данным, бойня унесла жизни 21 человек, более 50 ранены. Возбужденное уголовное дело статье «теракт» позднее переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Общежитие керченского колледжа открыто для учащихся

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что общежитие учебного заведения, где в прошлом году жил Росляков, закрыто для студентов на время работы следователей.

«Общежитие не закрыто, всё там в порядке», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Глава Керчи Сергей Бороздин в беседе с РИА Новости уточнил, что учащиеся колледжа в понедельник возвращаются в общежитие после выходных. Для их успокоения там стоит охрана.  Ранее стало известно, что занятия в керченском политехе  возобновят во вторник в соседнем корпусе.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #керчь #колледж #общежтие

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