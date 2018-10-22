Мы в соц.сетях:
Минэнерго поддержало позицию ФАС о поднятии нормы по продажам топлива на бирже до 15%

Минэнерго поддержало позицию ФАС о поднятии нормы по продажам топлива на бирже до 15%

 Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении

Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении
Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

 Минкульт Украины внес в «черный список» Ярмольника и Алферову

Минкульт Украины внес в «черный список» Ярмольника и Алферову
Трамп обвинил демократов в незаконной миграции

Трамп обвинил демократов в незаконной миграции

 СМИ: США хотят с помощью автокефалии разорвать связь между Киевом и Москвой

СМИ: США хотят с помощью автокефалии разорвать связь между Киевом и Москвой
Минэнерго поддержало позицию ФАС о поднятии нормы по продажам топлива на бирже до 15%

Минэнерго поддержало позицию ФАС о поднятии нормы по продажам топлива на бирже до 15%

 Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении

Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении
Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

 Минкульт Украины внес в «черный список» Ярмольника и Алферову

Минкульт Украины внес в «черный список» Ярмольника и Алферову
Трамп обвинил демократов в незаконной миграции

Трамп обвинил демократов в незаконной миграции

 СМИ: США хотят с помощью автокефалии разорвать связь между Киевом и Москвой

СМИ: США хотят с помощью автокефалии разорвать связь между Киевом и Москвой
16:13   22 Октября 2018
Россия

Замминистра МО России встретился с главнокомандующим ВС Мьянмы

Замминистра МО России встретился с главнокомандующим ВС Мьянмы

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин прилетел в Нейпьидо, передает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства. 

По информации МО РФ, в понедельник, 22 октября, генерал-полковник Фомин встретился с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Российская и мьянманская стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Нейпьидо в военной области.

Замминистра МО РФ и главнокомандующий ВС Мьянмы согласились дальше укреплять многоплановые связи между вооруженных сил стран. В Минобороны России уточнили, что участники встречи посетят военные объекты вооруженных сил Мьянмы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мьянма #фомин #хлайн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...