Замминистра МО России встретился с главнокомандующим ВС Мьянмы

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин прилетел в Нейпьидо, передает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

По информации МО РФ, в понедельник, 22 октября, генерал-полковник Фомин встретился с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Российская и мьянманская стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Нейпьидо в военной области.

Замминистра МО РФ и главнокомандующий ВС Мьянмы согласились дальше укреплять многоплановые связи между вооруженных сил стран. В Минобороны России уточнили, что участники встречи посетят военные объекты вооруженных сил Мьянмы.