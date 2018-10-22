Родные погибшего на заводе «Электроцинк» пожарного получат два миллиона

Решение приняло руководство Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров.

Правительство региона уже помогло семье пожарного с затратами на похороны. Поддержку окажет Фонд социального страхования — организация выплатит родственникам два миллиона рублей. Битаров подчеркнул, что Северная Осетия в будущем не должна остаться в стороне и продолжать помогать людям.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе произошел в воскресенье утром, 21 октября. Охват огня составил 500 квадратных метров, после расширился до 4,5 тысяч. При тушении погиб один пожарный, еще два пострадали.