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16:09   22 Октября 2018
Россия

Родные погибшего на заводе «Электроцинк» пожарного получат два миллиона

Родные погибшего на заводе «Электроцинк» пожарного получат два миллиона

Решение приняло руководство Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров.

Правительство региона уже помогло семье пожарного с затратами на похороны. Поддержку окажет Фонд социального страхования — организация выплатит родственникам два миллиона рублей. Битаров подчеркнул, что Северная Осетия в будущем не должна остаться в стороне и продолжать помогать людям.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе произошел в воскресенье утром, 21 октября. Охват огня составил 500 квадратных метров, после расширился до 4,5 тысяч. При тушении погиб один пожарный, еще два пострадали.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #владикавказ #северная осетия

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