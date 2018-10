Трамп обвинил демократов в незаконной миграции

Президент США Дональд Трамп обвинил демократическую партию в незаконной миграции, так как они не предоставили голоса для изменения «жалких» законов об иммиграции. Об этом он написал в Twitter.

Американцам стоит винить демократов каждый раз, когда они видят людей, которые незаконно пересекают границу США, считает Трамп. В посте написано, что это не справедливо по отношению к законным эмигрантам.

Every time you see a Caravan, or people illegally coming, or attempting to come, into our Country illegally, think of and blame the Democrats for not giving us the votes to change our pathetic Immigration Laws! Remember the Midterms! So unfair to those who come in legally.