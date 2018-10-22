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15:41   22 Октября 2018
Россия

Преподаватели будут дежурить в общежитии, в котором студентку заставили выпрыгнуть из окна

Преподаватели будут дежурить в общежитии, в котором студентку заставили выпрыгнуть из окна

Полиция выясняет обстоятельства инцидента с избиением учащейся в Шарьинском политехническом техникуме Костромской области.

Руководство техникума обещает организовать дежурство в общежитии, где студенты избили сокурсницу и вынудили жертву прыгнуть с козырька здания. Об этом сообщил «Политике Сегодня» замдиректора по УПР Сергей Курочкин.

«Только что у нас был департамент образования из области. Пока решения я не знаю, не присутствовал на заседании. В выходные руководство техникума будет дежурить в общежитии. Полиция была в этот же день. По поводу возбуждения дела пока ничего сказать не могу, но полиция провела проверку. Пострадавшая девушка посетила городскую больницу, сейчас ее состояние в норме, но к учебе она еще не приступила», - сказал Курочкин.

На видео, которое снимали в общежитии и выложили в социальные сети, хорошо видно как одна девушка бьет другую, схватив за волосы. Избиение сопровождается нецензурными высказываниями. После жертву запирают в комнате и запрещают выходить, угрожая продолжить избиение.

По данным портала KOSTROMA.TODAY, пострадавшая уже написала заявление в полицию.

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Автор: Григорий Рощин
#избиение #кострома #студентка #политехнический техникум

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