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 Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении

Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении
Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

 Минкульт Украины внес в «черный список» Ярмольника и Алферову

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15:56   22 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Верховная Рада хочет «переименовать» Крым

Верховная Рада хочет «переименовать» Крым

Депутат украинской Рады Рефат Чубаров заявил, что рабочая группа, которая занимается разработкой проекта о «статусе» Крыма, рассмотрит вопрос о переименовании полуострова.

На данный момент рабочее название этого региона — Крымская автономия. По словам депутата, есть предложения оставить существующее название  — Автономная Республика Крым, либо назвать регион — Крымскотатарская автономия. Представительный орган в Крыму будет называться Советом автономии.

Полуостров вошел в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года. На нем 96 процентов граждан высказались за вхождение в состав РФ.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #крым #верховная рада #общество

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