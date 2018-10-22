Верховная Рада хочет «переименовать» Крым

Депутат украинской Рады Рефат Чубаров заявил, что рабочая группа, которая занимается разработкой проекта о «статусе» Крыма, рассмотрит вопрос о переименовании полуострова.

На данный момент рабочее название этого региона — Крымская автономия. По словам депутата, есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым, либо назвать регион — Крымскотатарская автономия. Представительный орган в Крыму будет называться Советом автономии.

Полуостров вошел в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года. На нем 96 процентов граждан высказались за вхождение в состав РФ.