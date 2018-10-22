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Минэнерго поддержало позицию ФАС о поднятии нормы по продажам топлива на бирже до 15%

Минэнерго поддержало позицию ФАС о поднятии нормы по продажам топлива на бирже до 15%

 Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении

Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении
Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

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 СМИ: США хотят с помощью автокефалии разорвать связь между Киевом и Москвой

СМИ: США хотят с помощью автокефалии разорвать связь между Киевом и Москвой
15:51   22 Октября 2018
Весь мир

СМИ: США хотят с помощью автокефалии разорвать связь между Киевом и Москвой

СМИ: США хотят с помощью автокефалии разорвать связь между Киевом и Москвой

Госдепартамент США надеется воспользоваться автокефалией УПЦ как средством гибридной войны против России, считает украинский политолог Кирилл Молчанов. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт полагает, что Вашингтон в действительности стремится не поддержать президента Украины Петра Порошенко, а надавить на религиозные связи Москвы и Киева, чтобы окончательно их разорвать.

Украинец подчеркнул, что Порошенко использует автокефалию Украинской православной церкви как инструмент предвыборной кампании, хотя вряд ли Вашингтон решил «подарить тому второй президентский срок». Его поддержка — очередной ход в гибридной войне против РФ. Тем более, что США имеют огромное влияние на Константинопольский патриархат из-за наибольшего числа приходов.

 

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Автор: Юлия Халус
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