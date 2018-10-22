МИД РФ готов помогать российским НПО, желающим работать в Африке

Страны африканского континента демонстрируют большой интерес к России, и МИД РФ готов оказывать поддержку российским неправительственным организациям (НПО), которые хотят там работать. Об этом заявил директор Департамента Африки российского дипведомства Андрей Кемарский.

Выступая на форуме «Россия-Африка» в понедельник, Кемарский напомнил, что СССР в свое время активно сотрудничал с африканскими странами по линии государственных структур, решая задачи в области распространения русского языка и культуры советских республик. По словам дипломата, в странах Африки «сохранилась ностальгия по тем временам».

«Поэтому имеется возможность для выхода на арену российских некоммерческих объединений, неправительственных организаций, которых у нас становится все больше и больше, и которые хотят работать в том числе и в Африке. Нужно подумать о том, как нам выстроить такое взаимодействие по линии государственных структур и компаний, чтобы привлечь к этой работе наши некоммерческие объединения», — сказал дипломат.

По словам Кемарского, МИД готов оказывать «самую разнообразную поддержку российским объединениям».