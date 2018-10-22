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15:37   22 Октября 2018
Россия

Путин выступит на форуме организации «Опора России» на ВДНХ 23 октября

Путин выступит на форуме организации «Опора России» на ВДНХ 23 октября

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин во вторник, 23 октября, посетит мастерские центра «Техноград» на ВДНХ.

Там же состоится пленарное заседание форума общественной организации «Опора России». В совещании примут участие министры и главы финансовых организаций. Перед заседанием пройдут несколько круглых столов, где политики обсудят развитие малого и среднего бизнеса в рамках реализации нацпроекта.

В пресс-службе также рассказали о комплексе «Техноград». Центр открылся в 2018 году на территории ВДНХ. Организация рассчитана на обучение школьников с 11 лет, а также повышения квалификации студентов и уже работающих граждан РФ.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #вднх #техноград

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