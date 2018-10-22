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15:43   22 Октября 2018
Россия

ЦБ РФ намерена изменить процедуру аннулирования лицензии у НФО

ЦБ РФ намерена изменить процедуру аннулирования лицензии у НФО

Банк России хочет изменить процедуру изъятия лицензии у некредитных финансовых организаций с учетом принципов осведомленности и состязательности. Об этом написано в пресс-релизе регулятора на официальном сайте.

В сообщении отмечено, что в международной практике при аннулировании лицензии руководствуются принципами состязательности и осведомленности. Первый принцип позволяет лицензиату участвовать в административной процедуре, на которой рассматривается вопрос об изъятии лицензии. Второй предоставляет право организации знать о начале процедуры.

Центральный банк хочет начать информировать НФО через публикацию пресс-релизов, в которых будут перечислены нарушения, и привести к единой системе уведомления об основаниях для принятия решения. Также рассматривается закрепление возможности оповещения организаций о проверке надзорного факта.

Концепция распространяется и на должностных лиц НФО. При внедрении изменений с 1 июля 2019 года будет пересмотрен подход к аттестации финансовых специалистов.

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Автор: Анна Манц
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