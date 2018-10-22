Путин подписал указ об ответных мерах на санкции Киева против РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах. Их примут в ответ на украинские санкции против РФ. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

В документе говорится, что решение принято в ответ на недружественные действия Киева, который ввел ограничительные меры против граждан и юрлиц РФ, а также же «в целях защиты национальных интересов».

Путин поручил российскому правительству определить лиц, в отношении которых применят санкции, а также определить ответные экономические меры.