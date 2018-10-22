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16:03   22 Октября 2018
Россия

Путин подписал указ об ответных мерах на санкции Киева против РФ

Путин подписал указ об ответных мерах на санкции Киева против РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах. Их примут в ответ на украинские санкции против РФ. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

В документе говорится, что решение принято в ответ на недружественные действия Киева, который ввел ограничительные меры против граждан и юрлиц РФ, а также же «в целях защиты национальных интересов».

Путин поручил российскому правительству определить лиц, в отношении которых применят санкции, а также определить ответные экономические меры.

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Автор: Арсений Аскольский
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