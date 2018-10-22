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15:45   22 Октября 2018
Весь мир

Британские военные корабли направились к Норвегии на учения НАТО

Британские военные корабли направились к Норвегии на учения НАТО

Корабли военно-морских сил Великобритании направились к норвежским берегам, чтобы поучаствовать в учениях Североатлантического альянса Trident Juncture или «Единый трезубец», которые пройдут с 25 октября по 7 ноября.

По информации британских ВМС, два фрегата типа 23  — HMS Northumberland и HMS Westminster присоединились к миноносцам типа «Хант» — Cattistock, Hurworth, Grimsby и Ramsey, а также к исследовательскому кораблю Enterprise. 

Около 150 самолетов, в том числе Merlin Mk2 на борту HMS Northumberland, поучаствуют в Trident Juncture. Великобритания направила в район учений группу спецназовцев морской пехоты на борту корабля американского флота USS Iwo Jima, уточнили в королевском военно-морском флоте.

Крупнейшие военные учения в Норвегии с 1980-х годов Trident Juncture  направили на то, чтобы подготовить силы Североатлантического альянса реагировать на любую угрозу сообща.

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Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #нато #вмс #норвегия

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