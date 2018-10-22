Британские военные корабли направились к Норвегии на учения НАТО

Корабли военно-морских сил Великобритании направились к норвежским берегам, чтобы поучаствовать в учениях Североатлантического альянса Trident Juncture или «Единый трезубец», которые пройдут с 25 октября по 7 ноября.

По информации британских ВМС, два фрегата типа 23 — HMS Northumberland и HMS Westminster присоединились к миноносцам типа «Хант» — Cattistock, Hurworth, Grimsby и Ramsey, а также к исследовательскому кораблю Enterprise.

Около 150 самолетов, в том числе Merlin Mk2 на борту HMS Northumberland, поучаствуют в Trident Juncture. Великобритания направила в район учений группу спецназовцев морской пехоты на борту корабля американского флота USS Iwo Jima, уточнили в королевском военно-морском флоте.

Крупнейшие военные учения в Норвегии с 1980-х годов Trident Juncture направили на то, чтобы подготовить силы Североатлантического альянса реагировать на любую угрозу сообща.