Британские военные корабли направились к Норвегии на учения НАТО

Корабли военно-морских сил Великобритании направились к норвежским берегам, чтобы поучаствовать в учениях Североатлантического альянса Trident Juncture или «Единый трезубец», которые пройдут с 25 октября по 7 ноября.

По информации британских ВМС, два фрегата типа 23 — HMS Northumberland и HMS Westminster присоединились к миноносцам типа «Хант» — Cattistock, Hurworth, Grimsby и Ramsey, а также к исследовательскому кораблю Enterprise.

Около 150 самолетов, в том числе Merlin Mk2 на борту HMS Northumberland, поучаствуют в Trident Juncture. Великобритания направила в район учений группу спецназовцев морской пехоты на борту корабля американского флота USS Iwo Jima, уточнили в королевском военно-морском флоте.

Крупнейшие военные учения в Норвегии с 1980-х годов Trident Juncture направили на то, чтобы подготовить силы Североатлантического альянса реагировать на любую угрозу сообща.

Royal Navy warships are making their way to Norway for one of NATO’s biggest exercises in recent years. #TridentJuncture https://t.co/oPeXhkHODO pic.twitter.com/4qMyPPfLST