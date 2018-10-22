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 Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении

Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении
Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

 Минкульт Украины внес в «черный список» Ярмольника и Алферову

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15:32   22 Октября 2018
Россия

Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали уже почти 200 тысяч человек

Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали уже почти 200 тысяч человек

Число участников конкурса управленцев «Лидеры России» за 12 дней регистрации достигло 176 тысяч человек. Об этом в понедельник представителям СМИ сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Регистрация на второй конкурс «Лидеры России» началась 10 октября. Она продлится до 23:59 (по Москве) 24 октября. Отмечается, что для участия в первом конкурсе "Лидеры России" уже примерно 200 тысяч человек.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #лидеры россии

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