Италия не планирует выходить из Евросоюза, заявил премьер

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил об этом во время пресс-конференции в Риме. Общение с журналистами прошло в Ассоциации иностранной прессы.

Политик подчеркнул, что на выход Италии из ЕС «нет никакого шанса».

Слухи о возможном выходе Рима из еврозоны появились на этапе формирования текущего правительства Италии, которое является коалиционным. Кабмин состоит в партиях «Движения «5 звезд» и «Лига», которые известны своим скептицизмом в отношении Евросоюза.