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 Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении

Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении
Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

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15:22   22 Октября 2018
Весь мир

Италия не планирует выходить из Евросоюза, заявил премьер

Италия не планирует выходить из Евросоюза, заявил премьер

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил об этом во время пресс-конференции в Риме. Общение с журналистами прошло в Ассоциации иностранной прессы.

Политик подчеркнул, что на выход Италии из ЕС «нет никакого шанса».

Слухи о возможном выходе Рима из еврозоны появились на этапе формирования текущего правительства Италии, которое является коалиционным. Кабмин состоит в партиях «Движения «5 звезд» и «Лига», которые известны своим скептицизмом в отношении Евросоюза.

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Автор: Павел Никифоров
#евросоюз #италия #политика

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