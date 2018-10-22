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15:11   22 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко потребовал от кабмина защитить малоимущих ввиду повышения цен на газ

Порошенко потребовал от кабмина защитить малоимущих ввиду повышения цен на газ

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от кабмина принять меры по защите наименее защищенных слоев населения в связи с повышением тарифов на газ по требованию МВФ. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

19 октября правительство Украины приняло решение о повышении цены на газ для населения в рамках договоренностей и требований МВФ. С 1 ноября текущего года цена газа будет повышена на 23,5% и составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров. В украинском правительстве сообщали, что изначально МВФ требовал повышения цены на газ на 60%, но кабмину удалось договориться с западными кредиторами о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

Порошенко напомнил, что тарифы на газ поднимаются не впервые. По его словам, в прошлый раз благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для малоимущих и «снять страх» перед последствиями такого решения.

Четырехлетняя программа помощи МВФ Украине предусматривает выделение стране 17,5 миллиарда долларов. Весной 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 года Украине было перечислено по одному миллиарду долларов. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца 2017 года, но он не выделен до сих пор.

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Автор: Вячеслав Каширин
#порошенко #экономика #газ #ближнее зарубежье

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