Порошенко потребовал от кабмина защитить малоимущих ввиду повышения цен на газ

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от кабмина принять меры по защите наименее защищенных слоев населения в связи с повышением тарифов на газ по требованию МВФ. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

19 октября правительство Украины приняло решение о повышении цены на газ для населения в рамках договоренностей и требований МВФ. С 1 ноября текущего года цена газа будет повышена на 23,5% и составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров. В украинском правительстве сообщали, что изначально МВФ требовал повышения цены на газ на 60%, но кабмину удалось договориться с западными кредиторами о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

Порошенко напомнил, что тарифы на газ поднимаются не впервые. По его словам, в прошлый раз благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для малоимущих и «снять страх» перед последствиями такого решения.

Четырехлетняя программа помощи МВФ Украине предусматривает выделение стране 17,5 миллиарда долларов. Весной 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 года Украине было перечислено по одному миллиарду долларов. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца 2017 года, но он не выделен до сих пор.